Kate Middleton, abito viola e spilla per Wimbledon: il significato segreto

Standing ovation per Kate Middleton a Wimbledon 2024 . Mentre il principe William ha presenziato in Germania con il figlio George alla finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra, la principessa del Galles, così come annunciato nei giorni scorsi da Kensington Palace , accompagnata dalla figlia Charlotte e dalla sorella Pippa, ha fatto un'apparizione all' All England Club per assistere alla finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz . Con un volto raggiante ed un'eleganza innata, la nuora di re Carlo III ha catturato l'attenzione di tutti i presenti. Il pubblico, entusiasta della sua presenza, l'ha accolta con un forte applauso. La duchessa di Cambridge, nota per il suo stile raffinato, ha ulteriormente illuminato l'evento con la sua presenza, confermando ancora una volta il suo status di icona di stile e grazia.

Kate Middleton in viola per la finale di Wimbledon

Quella di Wimbledon rappresenta per Kate la seconda apparizione ufficiale in pubblico dopo l'intervento all'addome e la diagnosi di cancro rivelata a marzo. Per la finale del torneo, la moglie del principe William ha indossato un abito di lunghezza media color viola con un drappeggio sul seno. Un outfit che ha catturato l'attenzione di tutti i presenti. Ha completato il suo look con una mini borsa beige e tacchi nude, ad incuriosire anche il fiocco a scacchi verde e viola indossato sul petto. Un accessorio che ha un significato profondo, essendo un omaggio all'All England Lawn Tennis and Croquet Club, di cui Kate è madrina, e rappresentando i colori ufficiali del club. L'armacromista Jules Standish, come riportato da Fabulous, ha spiegato che il viola, considerato il colore regale per eccellenza, è una tonalità considerata "rilassante" da indossare. Pare che questo colore sia spesso associato al potere, al lusso e al glamour, ma allo stesso tempo ha un effetto calmante: "Mette in risalto la personalità unica di Kate e le sue qualità di leadership discreta in modo creativo e visionario".

Nonostante la malattia, la grande passione di Kate per il tennis l'ha spinta a partecipare alla finale. L'esperto reale Hugh Vickers ha sottolineato come l'annuncio della sua presenza rappresenti un "enorme passo avanti" per la principessa del Galles e una "notizia molto positiva" per il suo percorso di cura contro il cancro. Tra i dettagli che hanno completano il look di Kate anche il prezioso anello di fidanzamento di zaffiri e diamanti (che apparteneva a Lady Diana), dal quale la principessa del Galles non si separa mai.

Kate Middleton a Wimbledon: i messaggi del corpo

L'esperta di linguaggio del corpo Judi James ha osservato alcuni piccoli gesti che suggeriscono che Kate Middleton potrebbe non essere al massimo della forma. In alcuni momenti la principessa avrebbe mostrato segni di "auto-rassicurazione". Un esempio di questi gesti è stato il movimento di lisciarsi i capelli, un atto che può indicare un tentativo di calmarsi o sentirsi più sicura sotto gli occhi del pubblico. Nonostante l'atteggiamento generalmente positivo e l'eleganza, le preoccupazioni per le cure successive alla diagnosi della malattia emergerebbero attraverso questi piccoli movimenti. Tale comportamento suggerirebbe che, sebbene Kate mantenga una facciata di forza e tranquillità, ci sono momenti in cui le sue preoccupazioni interne si manifestano attraverso il linguaggio del corpo, mostrando una dimensione più umana e vulnerabile della duchessa di Cambridge, rendendola ancora più vicina e comprensibile al pubblico.