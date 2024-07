Elodie-Iannone, che succede? Dai desideri di matrimonio alla lite in viaggio

L'estate 2024 potrebbe riservare ancora molte sorprese per quanto riguarda i matrimoni dei Vip. Tra i potenziali nuovi sposi potrebbe esserci anche la cantante Elodie , che secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, starebbe considerando l'idea di sposarsi con il campione di MotoGP Andrea Iannone . La coppia, insieme dal 2022, sembra ora puntare ai fiori d'arancio. Le occasioni che avrebbero alimentato in Elodie il desiderio di matrimonio sono due: le recenti nozze della madre Claudia Marthe con Francesco Cramer (in occasione delle quali la cantante ha deliziato gli ospiti cantando) ed il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius sull'isola di Vulcano , in Sicilia. Questi eventi avrebbero spinto la cantante a riflettere sull'idea di pronunciare il fatidico 'si' con il campione, un'idea che pare abbia anche confidato alla conduttrice di DAZN.

Elodie, lite e pace con Iannone

Nonostante in una recente intervista a Vanity Fair Elodie abbia dichiarato di non aver mai sognato l'abito bianco e di trovare strano che due innamorati debbano firmare un contratto per far valere i diritti di coppia, non ha escluso completamente l'idea di sposarsi, sottolineando che tutto dipende da come si organizzano le cose e che potrebbe essere un'occasione di festa. Tuttavia, la relazione tra Elodie e Iannone non sarebbe esente da problemi. Secondo quanto riferito dal settimanale Chi, durante un recente weekend a Manchester, la coppia sembra abbia litigato, anche se la situazione si sarebbe poi risolta durante il volo di ritorno verso Milano. Oltre alle questioni sentimentali, Elodie sta affrontando anche sfide professionali. Secondo Dagospia, la vendita dei biglietti per il suo tour negli stadi non starebbe andando come previsto. Ha annunciato due concerti importanti per giugno 2025 a Milano e Napoli, ma c'è chi sostiene che potrebbe avere bisogno di una spinta mediatica, magari partecipando al prossimo Festival di Sanremo.