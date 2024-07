Sinner e Anna Kalinskaya, fuga d'amore in Sardegna: coccole e torneo annullato

Jannik Sinner , il giovane fenomeno del tennis italiano e numero uno del ranking ATP, ha deciso di prendersi una pausa rigenerante dopo la delusione di Wimbledon e ha scelto la Sardegna per la sua prima vacanza d'amore con la collega tennista Anna Kalinskaya . La coppia è stata paparazzata dai fotografi del settimanale "Chi" nell'incantevole cornice di Porto Cervo , tra momenti di relax, nuotate, coccole e complici risate. Il campione azzurro, che aveva inizialmente programmato di partecipare al torneo di Bastad in Svezia, ha preferito seguire il consiglio del suo team e dei medici, optando per un periodo di riposo in vista dei prossimi impegni sportivi, tra cui le Olimpiadi di Parigi a fine luglio e gli US Open a settembre.

Jannik Sinner cambia tutto: in Sardegna con Anna Kalinskaya

Questi giorni di relax in Sardegna sembra abbiano giovato notevolmente all'umore del tennista, che è apparso sereno e sorridente, lontano dalle tensioni del campo. Durante la loro vacanza, Jannik e Kalinskaya hanno goduto delle bellezze della Costa Smeralda, partecipando ad attività tipiche della zona come lo shopping in piazzetta e cene romantiche al Cala di Volpe. Il tennista ha incontrato anche un altro campione del tennis italiano, Alberto Tomba, con cui si è intrattenuto a parlare. Nonostante i tentativi di mantenere un profilo basso, con tanto di cappellino e occhiali da sole, Sinner è stato riconosciuto da alcuni fan con cui ha gentilmente posato per dei selfie. Questa pausa estiva sembra essere stata la scelta giusta per Sinner, che ha potuto liberare la mente dai pensieri negativi e ricaricare le energie in vista delle prossime sfide sul campo da tennis. La relazione con la tennista russa è stata ufficializzata a maggio 2024, e da allora i due sono stati spesso visti insieme. Prima di Sinner, Kalinskaya aveva avuto una relazione con un altro tennista, Nick Kyrgios, mentre l'altoatesino era stato legato all'influencer Maria Braccini.