Carlos Alcaraz, il rituale dopo Wimbledon: "Fuga a Ibiza e..."

Carlos Alcaraz , il giovane prodigio del tennis spagnolo, ha festeggiato la sua vittoria a Wimbledon in modo simile a come aveva celebrato il suo successo al Roland Garros : con un meritato periodo di riposo e relax. Il campione di tennis, noto per la sua determinazione e il suo impegno in campo, ha una filosofia chiara riguardo all'equilibrio che ci deve essere tra lavoro e vita personale. Durante la tradizionale intervista post-vittoria al torneo londinese , il 21enne ha sottolineato l'importanza di prendersi del tempo per se stessi: " Le persone lavorano per permettersi certe cose e poi godersele con la propria gente. Sono qui e sto vivendo un sogno, per me è pazzesco poter giocare a questo tipo di tornei, poterli vincere, ma voglio anche avere tempo per me stesso ".

Carlos Alcaraz ed il rituale di Ibiza

Questa filosofia di Alcaraz si traduce poi in piccole fughe come quella fatta a Ibiza, dove si concede qualche giorno di divertimento e riposo con gli amici, lontano dalle pressioni del tennis e senza la presenza di familiari o agenti. Il numero tre al mondo del ranking ATP crede fermamente che queste pause siano essenziali per il suo benessere e per mantenere alte le sue prestazioni in campo: "Non voglio sentirmi schiavo del tennis e non avere tempo per me stesso. Quelle piccole fughe a Ibiza, due o tre notti con gli amici per divertirmi, per avere tempo per riposarmi, per avere tempo per me stesso, penso che siano fondamentali e assolutamente necessarie per poi esibirci e tornare in campo con le batterie cariche". Tra i suoi compagni di relax c'è anche il terzino spagnolo Sergio Reguilon. I due hanno sviluppato un ottimo rapporto a partire dal 2022, quando si sono incontrati a Wimbledon durante il torneo. "La prima cena è stata qui, a Wimbledon, lui era qui al Tottenham prima dell'inizio del torneo nel 2022 e da lì abbiamo iniziato a sviluppare un ottimo rapporto e ora è una delle persone più vicine che ho", ha raccontato Alcaraz. Queste pause non solo aiutano Carlos a recuperare fisicamente, ma anche a rimanere mentalmente fresco e motivato per le future sfide tennistiche.