Carlos Alcaraz e Emma Raducanu flirt in corso? Il gossip e lo scherzo

Carlos Alcaraz e Emma Raducani: il gossip

Nonostante ciò, il gossip è proseguito, in parte grazie alla presenza di Raducanu sugli spalti durante la finale di Wimbledon. Tuttavia, Carlos Alcaraz ha mostrato imbarazzo quando è stato interrogato sulla questione in una conferenza stampa, smentendo implicitamente le voci di una relazione romantica. Raducanu, campionessa degli US Open 2021, ha assistito alla finale da tifosa, desiderosa tra le altre anche di incontrare la principessa del Galles, Kate Middleton, che ha premiato Novak Djokovic e Alcaraz. "Non lo so, non lo so. Penso che un sacco di gente sia venuta a vedere la finale. Penso che Novak e io abbiamo sempre fatto una bella partita, uno spettacolo in campo. E lei è di qui, quindi immagino che volesse venire a vederla. Se ci fosse un Grande Slam a Murcia, andrei al 100 percento in finale, anche se non giocassi. Non so se è venuta alla finale o se è venuta a vedere me. Chi lo sa? Bisogna chiederlo a lei, ma spero che si sia divertita alla finale", ha detto il campione rispondendo ad una domanda circa la presenza della collega sugli spalti alla finale dello storico torneo londinese. Nessuna conferma quindi sul presunto flirt tra i due tennisti, che appare solo il frutto di uno scherzo e non ha fondamenta reali.