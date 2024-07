Matrimonio Dybala e Oriana Sabatini: ci sarà una clamorosa assenza

Nozze Dybala-Sabatini: la grande assente

Di recente al programma televisivo LAM (América TV), hanno rivelato che non tutti sono invitati alle nozze e che ci saranno molti assenti a causa dei loro impegni professionali in altri Paesi. Secondo la trasmissione, tra i grandi assenti ci sarà anche Gaby Sabatini, la zia della sposa. "Non va. È tutto strano", ha detto Yanina Latorre, per poi chiarire: "Non credo che abbiano litigato, non è successo niente di male, né Cathy è cattiva. Il problema è che la famiglia Sabatini in Argentina non vuole il compagno di Gaby, che è lì da mille anni e vive in Svizzera, perché credono che l'abbia messa contro di lei". Yanina ha proseguito parlando del legame lontano tra Gaby e la famiglia di suo fratello, Ova: "All'epoca mi dissero che iniziava a infastidirla il fatto che pagasse tutto mentre sua madre era viva, e quando sua madre morì venne a vedere se voleva condividere qualcosa. Quando è arrivata, credevano che tutto fosse stato lasciato a loro e che avrebbero tenuto l'appartamento, e lei ha sentito una mancanza di rispetto e tutto è finito". Pare che a rivelare l'assenza della Sabatini al matrimonio della nipote con Paulo Dybala sia stata l'organizzatrice della cerimonia, Claudia Villafane. "Non si parlano nemmeno... La wedding planner l'ha chiamata per saperlo e lei ha detto che non parteciperà", è stato svelato a LAM.

Catherine Fulop e il legame con Gaby Sabatini

La suocera di Dybala ha parlato con LAM al cellulare e ha risposto circa la presenza di sua cognata al matrimonio della figlia maggiore: "Chi ha detto che non sarebbe venuto? Gaby è invitata e sarà sicuramente presente alla cerimonia e condividerà con i suoi nipoti e la sua famiglia tutto ciò che è questo bellissimo evento". Ed ancora: "Non sono mai stata con mia cognata, sempre la migliore, ma come tutti sappiamo è sempre stata una persona molto riservata e ha sempre il suo tempo. Ha le porte aperte, è una persona bellissima, divina. È una ragazza impeccabile. Quindi la aspettiamo a braccia aperte".