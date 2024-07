Ricci fidanzato con l'ex cognata di Diletta Leotta: la foto conferma il gossip

Love story in corso per Samuele Ricci e Eleonora Incardona . Nelle scorse ore, a sorpresa, il calciatore del Torino ha ufficializzato la relazione con la giornalista condividendo una foto di coppia , dove appaiono abbracciati, felici e sorridenti. La stessa immagine è stata poi condivisa anche nelle Instagram story dell'ex cognata di Diletta Leotta, a commento della quale ha messo un emoticon raffigurante un cuore rosso. Ricci ha iniziato la sua carriera professionale con l'Empoli, con cui ha vinto il campionato di Serie B nella stagione 2020-2021 e successivamente ha ricevuto il premio Manlio Scopigno come miglior giocatore del campionato. Dopo il debutto in Serie A , Ricci è stato ceduto in prestito al Torino nel gennaio 2022 con un obbligo di riscatto condizionale. Il 28 gennaio 2023 ha segnato il suo primo gol per i granata in un pareggio contro la sua ex squadra, l'Empoli?.

Chi è Eleonora Incardona

Classe 1991, Eleonora Incardona è nata a Chiaramonte Gulfi, comune in provincia di Ragusa. Grazie alla sua bellezza è stata presto seguita assiduamente dagli appassionati di sport, almeno sui social. La siciliana ha avuto una relazione con il fratello di Diletta Leotta, Mirko Manola. I suoi esordi professionali sono avvenuti nel campo della moda, partecipando al famoso concorso nazionale “Miss Italia” nel 2010. Eleonora ha anche tentato una carriera da “Velina”, ma ad oggi è riconosciuta principalmente per il ruolo di conduttrice televisiva. Incardona affianca i suoi impegni in tv a quelli imprenditoriali. La conduttrice è impegnata anche nel settore dell’orologeria con il progetto Private Watch Club, riscuotendo grande successo grazie anche al seguito sui social. Molto attiva su Instagram, dove può contare su un milione di followers, Eleonora non perde ocasione per condividere con i fan sui social i suoi allenamenti quotidiani. Nel tempo libero, si concede anche del tempo per giocare a golf, che rimane una sua grande passione. Non a caso, nella biografia di instagram, si definisce “Golfer”. Sebbene sia simpatizzante dell’Inter, non ha mai confermato di essere una vera tifosa nerazzurra e in passato ha mostrato simpatie anche per altre squadre come Milan o Juventus.