Furto in casa di Angela Nasti, lo sfogo del padre: "Mer**e senza dignità"

Nuovi problemi per la famiglia Nasti. La sorella minore di Chiara Nasti, Angela, è stata vittima di un furto . Il padre, Enzo, ha denunciato l'accaduto su Instagram, non celando il suo disappunto e la sua rabbia verso i responsabili, che hanno rubato oggetti personali di valore dalla casa della figlia. Il colpo messo a segno a casa della modella e compagna di Gianluca Scamacca , segue quello avvenuto solo pochi giorni fa nell'appartamento a Roma di Chiara Nasti e del marito Mattia Zaccagni, dove sono stati rubati gioielli e numerosi preziosi orologi. Nelle sue Insgram stories, il papà di Angela e Chiara ha scritto: " Ora siete contenti? L'ennesimo furto. Con Angela abbiamo chiuso il cerchio, perché ora non troverete più niente. State attenti, questa è follia. Lo scrivo per farvi aprire gli occhi, svegliamoci ".

Angela Nasti, furto a casa della compagna di Scamacca

Lo sfogo di Enzo Nasti è poi continuato: "Oggetti personali presi da me**e senza dignità. Trovatevi un lavoro vero. Andate a lavorare me**e". Poi ha aggiunto: "Ma la sicurezza pubblica dove ca**o sta? Ma esiste". Ed ancora: "Sono stanco di tutta questa me**a che ci circonda. Follia". Parole forti, che riflettono la frustrazione e l'indignazione della famiglia Nasti per questi episodi ripetuti di furto che hanno colpito le loro case in un breve lasso di tempo. Anche la moglie di Mattia Zaccagni aveva reagito duramente su Instagram dopo l'ultimo furto subito nei giorni scorsi. L'influencer ha pubblicato una story scrivendo a caratteri cubitali: "Prima che lo scrivano i giornali, questa è l'Italia, pezzi di me**a". Questo sfogo segue un precedente episodio di furto avvenuto lo scorso novembre, quando la wag ed il calciatore avevano subito un furto di circa 80mila euro tra borse, carte di credito e gioielli.