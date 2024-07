"Kate Middleton è molto preoccupata per il principe William": il motivo

Il principe William e Kate Middleton , noti per la loro lunga relazione iniziata nel 2003, sono destinati a diventare i futuri re e regina del Regno Unito. La coppia, che ha tre figli (George, Charlotte e Louis), secondo fonti vicine alla famiglia, si troverebbe raramente in disaccordo, ma recentemente la principessa del Galles avrebbe chiesto al marito di essere più prudente quando utilizza il suo monopattino elettrico . Un video virale su TikTok , che ha raggiunto quasi 5 milioni di visualizzazioni, mostra William mentre sfreccia sui giardini di Buckingham Palace senza casco. Una fonte citata da Closer Online UK ha spiegato che per il figlio di re Carlo III , molto impegnato e spesso stanco, correre con il monopattino è una forma di liberazione.

Kate Middleton, la preoccupazione per il principe William

Tuttavia, Kate è preoccupata per la sicurezza del marito e preferirebbe che smettesse di comportarsi in modo avventato, temendo possibili incidenti che potrebbero complicare ulteriormente la vita della famiglia reale. William ha cercato di rassicurare la consorte, spiegando che il monopattino elettrico non raggiunge velocità elevate e che non c'è motivo di preoccuparsi. Nonostante le preoccupazioni, Kate si fida del marito e spera che lui sia più cauto in futuro. La fonte ha concluso dicendo che la principessa si sentirebbe più tranquilla sapendo che William prende precauzioni, soprattutto dopo tanti mesi in cui lui le è stato di grande supporto. Di recente la duchessa di Cambridge è tornata in pubblico, partecipando alla finale del torneo di Wimbledon, dove ha premiato, indossando un elegante e raffinato abito color viola, il vincitore Carlos Alcaraz, e Novak Djokovic.