Dybala, Morata assente al matrimonio: Alice Campello svela la verità

Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno coronato il loro amore con un matrimonio intimo e riservato nella loro nativa Argentina, dopo sei anni di fidanzamento. La cerimonia, che ha avuto luogo il 20 luglio a El Dok Haras, nei pressi di Buenos Aires, ha visto la partecipazione dei parenti e degli amici più stretti della coppia. Gli invitati erano tenuti a non scattare fotografie con i loro telefoni personali, probabilmente per rispettare un'esclusiva concordata . Nonostante l'alta riservatezza, i novelli sposi hanno condiviso un momento romantico sui social network, mostrando una foto celebrativa del loro giorno speciale. La cantante, che ha scritto " Ora sì, per sempre " su Instagram, ha ricevuto un'ondata di messaggi di affetto dai suoi follower. Per la cerimonia, Oriana ha indossato un elegante abito creato dalla maison Dolce & Gabbana, confezionato su misura per lei in Italia.

Nozze Dybala-Sabatini: Alice Campello e Morata assenti

Grandi assenti delle nozze di Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono stati Álvaro Morata e sua moglie Alice Campello. Un'assenza che si è fatta notare, anche perché la coppia era presente quando Dybala ha chiesto a Oriana di sposarlo davanti alla Fontana di Trevi a Roma. Il neo calciatore del Milan e la moglie sono stati avvistati in vacanza in Sardegna con i loro quattro figli al momento della cerimonia. La modella ha inviato i suoi auguri alla coppia tramite una Instagram story, in cui ha espresso il suo dispiacere per non poter essere presente: "Amici, che dispiacere tremendo non essere stati con voi. Vi amiamo moltissimo e desideriamo per voi tutta la felicità del mondo". Rispondendo alle critiche ricevute per la loro assenza, Campello ha spiegato: "Li adoriamo ma i nostri figli sono stati senza papà per quasi due mesi e in questi due mesi abbiamo avuto un furto in casa e sono ancora spaventati. Soprattutto di notte. E non ci sembrava giusto lasciarli soli proprio ora che il loro papà è appena tornato dopo tanto tempo fuori. Da buoni amici che sono, lo hanno capito perfettamente perché sanno che ci siamo sempre per loro e che gli vogliamo davvero tanto bene!". Questa spiegazione ha chiarito che la loro assenza non era dovuta a una mancanza di affetto o rispetto, ma a circostanze personali che richiedevano la loro attenzione e presenza familiare.