Ryan Reynolds con la maglia del Campobasso in tv: il motivo

Ryan Reynolds sa come stupire. L'attore di Hollywood, impegnato in questi giorni nella promozione di Deadpool , è stato ospite del talk show americano 'Live with Kelly and Mark' condotto da Kelly Ripa e Mark Consuelos , socio del presidente del Campobasso neoprmosso in Serie C, Matt Rizzetta . Nel corso dell'intervista, dopo aver parlato del film, i due hanno discusso anche di calcio. L'attore, co-proprietario del Wrexham, ha condiviso la sua esperienza nel mondo del football. Durante la trasmissione, Reynolds e Consuelos si sono scambiati le maglie delle rispettive squadre , con l'attore che ha indossato la maglia dei lupi in diretta sulla televisione statunitense.

Ryan Reynolds e la maglia del Campobasso

Questo gesto ha sottolineato la passione comune per il calcio: Consuelos ha acquistato insieme alla conduttrice televisiva americana Kelly Ripa delle quote di minoranza della squadra di calcio molisana, dimostrando che l'interesse degli investitori nordamericani non è limitato solo ai nomi più noti del calcio italiano, come il Milan o la Roma. Accanto ai club di Serie A più rinomati, anche le squadre delle serie minori in Italia stanno iniziando a essere viste come promettenti opportunità di investimento. L'acquisizione di una quota del Campobasso 1919 da parte di Ripa e Consuelos ha evidenziato come i club di calcio italiani, a tutti i livelli, possano attirare investitori grazie al loro potenziale di crescita e alla passione locale per il calcio. Questa tendenza potrebbe portare a un maggiore sviluppo e professionalizzazione del calcio nelle divisioni inferiori italiane, migliorando infrastrutture, visibilità e competitività.