Carolina Stramare senza filtri con i fan: Pellegri, la data del parto e il seno che...

Dove vivranno Carolina Stramare e Pietro Pellegri

A chi le chiedeva quanti figli volesse avere, la wag ha replicato: "Amo e provo sana invidia per le famiglie numerose, però fatemi fare intanto la prima poi si vedrà". La coppia pare non abbia ancora deciso se mostrerà o meno la bambina sui social, così come accade invece per molte vip. Dopo aver ammesso di non essere gelosa del suo partner, l'influencer ha replicato a chi le chiedeva dove sarebbe andata a vivere dopo la nascita della piccola: "Non lo so, ma la cosa mi preoccupa fino ad un certo punto. Pietro è giusto che dia priorità alle sue cose, senza stress e viceversa. Credo partorirò a Genova per un discorso di praticità e famiglie, avvicinandomi alla scadenza preferisco avere accanto qualcuno in maniera costante, e oltre al fatto che siamo nati tutti e due lì". Poi ha proseguito: "La casa è più grande (sperando sia pronta), quindi avrei modo di non essere mai sola tra amici e parenti. Fino a quel momento sarò dove sarà il mio compagno".