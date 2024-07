Zaccagni-Nasti, fiocco rosa: è nata Dea, principessa di mamma e papà

Zaccagni-Nasti genitori bis: la reazione social

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sono già genitori di Thiago, che compirà due anni il prossimo 16 novembre. Il primogenito ora può abbracciare e cullare la loro tanto attesa sorellina. Il calciatore e l'influencer si sono sposati a giugno 2023 nella suggestiva Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma. Già a giugno scorso, Chiara aveva annunciato ai follower la curiosa scelta fatta per il nome della figlia in arrivo. Nelle sue storie su Instagram, aveva scritto: "Si chiamerà Dea Zaccagni. Ora devo trovare solo qualcuno che mi faccia cose personalizzate all’ultimo minuto, perché non sapendo il nome fino a ieri, non ho nulla col suo nome e tra un mese nascerà”. Nelle scorse ore anche Chiara Nasti ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme al marito e alla piccola Dea. A commento dell'immagine, la wag ha scritto: "Sono rinata per la seconda volta". In tanti hanno accolto con entusiasmo la notizia della nascita della secondogenita di casa Zaccagni. Tra i tanti che hanno lasciato commenti augurali ed emoticon a forma di cuore rosso, anche Chiara Ferragni, Thessa Lacovich (moglie di Manuel Locatelli), Valentina Vignali, Giulia Amodio (moglie di Stefano Sensi), Jessica Melena (moglie di Ciro Immobile).