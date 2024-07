Dybala, le rivelazioni della suocera dopo le nozze: "È stato un caos"

Durante il matrimonio, gli ospiti non solo si sono emozionati per l'unione della coppia, ma si sono anche divertiti moltissimo, scatenandosi tra balli, canti e drink. Prima del matrimonio, la Fulop aveva condiviso su Instagram una lunga e commovente lettera dedicata alla figlia Oriana. Nel suo post, Catherine ha scritto: "Ad essere onesti non sono brava a scrivere, ma so che sei una parte essenziale e super speciale della mia vita e credo che questo sia il momento giusto per dirtelo. Ti ho sempre sognato, già vivevi nel mio cuore, Oriana, eri parte dei miei sogni e il giorno in cui ho saputo che eri sulla strada, non immagini come il mio cuore ha accelerato". Il post era corredato da immagini e dal video della proposta di matrimonio avvenuta davanti alla Fontana di Trevi, un momento romantico e simbolico che ha segnato l'inizio del cammino verso le nozze. Poi l'attrice ha proseguito: "Desidero con tutto il mio cuore Paulo ti ami tanto quanto tuo padre ha amato me e noi per tutto questo tempo. Mi resta da benedirti figlia, Dio e la Vergine benedicano te e il tuo futuro marito Paulo. Dio benedica questa unione. Ti amo per sempre figlia mia". Catherine ha voluto esprimere tutto il suo amore e il suo orgoglio per la figlia, sottolineando quanto Oriana sia sempre stata una parte fondamentale della sua vita e dei suoi sogni.