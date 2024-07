Cristiano Ronaldo e Georgina: quanto costa la vacanza extralusso

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si stanno concedendo una vacanza da sogno dopo un anno intenso, così come attestato dai numerosi scatti che la coppia ha condiviso sui rispettivi profili social. Il calciatore dell'Al Nassr e la modella, insieme ai figli e ad alcuni amici, hanno scelto l'isola privata di Ummahat , situata sulle rive del Mar Rosso in Arabia Saudita , come destinazione per il loro relax. Questo luogo, noto per essere una meta di turismo di lusso e frequentato da numerose celebrità ogni anno, si distingue per la sua bellezza naturale, con più di 90 isole vergini, deserti e vulcani dormienti che si estendono lungo 200 chilometri di costa.

Ronaldo e Georgina, quanto costa la vacanza nel Mar Rosso

Cristiano e Georgina hanno scelto di alloggiare per la loro vacanza in uno degli alberghi più esclusivi dell'isola, il St. Regis Red Sea Resort, dove il costo per notte è di 12.500 euro. Un prezzo elevato, che riflette le caratteristiche e i servizi di lusso offerti, come una spiaggia privata, un centro benessere completo, palestre, piscine e molto altro. L'hotel combina lo spirito visionario e lo stile all'avanguardia del marchio St. Regis con un impegno per lo sviluppo sostenibile. Il resort offre una varietà di servizi di ristorazione specializzati nelle migliori cucine del mondo, tra cui quella mediterranea e asiatica, e ogni camera è dotata di un servizio di maggiordomo disponibile 24 ore al giorno. Gli ospiti possono accedere agli interni dell'albergo solo tramite battello d'acqua o idrovolante, aggiungendo un ulteriore tocco di esclusività alla loro esperienza. Nei giorni scorsi la wag ha immortalato il calciatore in un video dove lo si vedeva fare stretching in sauna con indosso solo un paio di pantaloncini. Tanto è bastato per infiammare il gossip e far diventare il filmato virale sui social.