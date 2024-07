"Sinner ko, la colpevole sarebbe stata Anna. Alcaraz a Ibiza invece..."

La vicenda riguardante il forfait di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha suscitato una serie di reazioni nei media e sui social in Italia, arrivando a creare una reazione controversa anche in Russia. Il numero uno del tennis nel ranking ATP è stato costretto a ritirarsi a causa di una tonsillite pochi giorni prima dell'inizio dei Giochi Olimpici , dando il via ad un ginepraio di critiche e speculazioni, soprattutto per quanto riguarda la sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya . La polemica sembra aver avuto origine dal fatto che il campione azzurro e la compagna hanno trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna dopo il torneo di Wimbledon . Alcuni media e commentatori sui social hanno insinuato che la relazione con Kalinskaya potesse essere una distrazione per l'altoatesino, compromettendo le sue prestazioni sportive e portando addirittura al suo ritiro dalle Olimpiadi.

Sinner-Kalinskaya, critiche e polemiche: la reazione dei media russi

I media russi e gli appassionati di tennis hanno però difeso la coppia, sottolineando che una relazione sentimentale non dovrebbe essere vista come una colpa o una distrazione professionale, ma come una parte normale della vita di ogni individuo. Gli attacchi contro Jannik Sinner a seguito del suo ritiro dalle Olimpiadi di Parigi a causa di una tonsillite hanno assunto toni assurdi e fuori luogo. Alcuni hanno addirittura insinuato che la malattia potesse essere collegata alla sua relazione con la tennista russa, insinuando che baci e carezze o un bagno sotto il sole fossero la causa della sua indisposizione. Accuse che però ignorano completamente la realtà, poiché prendersi una pausa e ricaricare le batterie è essenziale per ogni atleta, specialmente per qualcuno come Sinner, noto per il suo impegno costante e la sua dedizione al lavoro e agli allenamenti. Nonostante i suoi successi in campo, il campione di tennis è stato giudicato aspramente dall'implacabile "tribunale" dei social media, senza alcuna base razionale. Svetlana Kuznetsova, ex tennista russa di successo, ha espresso chiaramente quanto sia assurdo collegare la relazione di Sinner con Kalinskaya alla sua decisione di non partecipare ai Giochi Olimpici.