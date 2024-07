Elodie e Iannone, le voci di crisi affondano nel mare delle Eolie

Elodie e Andrea Iannone: l'amore continua in Sicilia

Sul futuro della coppia non mancano certo speculazioni, con alcuni che immaginano già Elodie in abito bianco proprio sulle terre delle Eolie. Nonostante in una recente intervista a Vanity Fair Elodie abbia dichiarato di non aver mai sognato l'abito bianco e di trovare strano che due innamorati debbano firmare un contratto per far valere i diritti di coppia, non ha escluso completamente l'idea di sposarsi, sottolineando che tutto dipende da come si organizzano le cose e che potrebbe essere un'occasione di festa. Dal punto di vista professionale, la cantante sta vivendo un momento molto fortunato. La sua carriera musicale è in ascesa, con ogni nuova canzone che si trasforma in un successo. Il prossimo grande obiettivo sarà riempire due degli stadi più iconici d'Italia: San Siro a Milano e il Diego Armando Maradona a Napoli. Secondo Dagospia però, la vendita dei biglietti per il suo tour negli stadi non starebbe andando come previsto. Non è escluso che Andrea Iannone possa essere al suo fianco anche in questa occasione, supportandola non solo come fidanzato ma anche come un partner di vita.