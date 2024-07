Dani Alves e Joana Sanz, era aria di divorzio e ora è finita davvero

Dani Alves e Joana Sanz sono realmente tornati insieme dopo la scarcerazione dell'ex calciatore? Stando agli ultimi rumors, la relazione tra l'ex calciatore e la modella sembra essere giunta definitivamente al termine dopo mesi di procedure di separazione. Il ritorno temporaneo della coppia, dopo la scarcerazione di Alves, è stato visto da molti come un accordo tra i due per organizzare i documenti del divorzio . Secondo alcuni la modella delle Canarie, avrebbe mostrato chiaramente l'intenzione di interrompere la relazione con il marito, nonostante all'apparenza la coppia sembrava avesse riacquistato una certa serenità. Sui social media di Joana, infatti, non ci sono più foto che la ritraggono con Dani, lasciando così ipotizzare ad una cancellazione volontaria.

Dani Alves e Joana Sanz si sarebbero lasciati: i rumors

Nei giorni scorsi Joana ha sorpreso gli oltre 950mila follower che ha su Instagram condividendo un lungo sfogo: "Lavorerò con il cuore pieno di belle sensazioni. Le canzoni tristi smettono di essere tristi. Mi sento in pace e, finalmente, ho la stabilità emotiva tanto attesa". Poi ha proseguito: "Quasi due anni di dolore, di una combinazione tra il desiderio di autodistruggersi e l'andare avanti come un razzo. Con una profonda sensazione di vuoto, che ho cercato di coprire con un gruppo di persone che facevano rumore. Riesci a sentirlo? È silenzio". Qualche mese fa invece, durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower sui social, la modella ha rivelato quanto complicato sia il processo di divorzio, consigliando ironicamente di non sposarsi per evitare tali complicazioni. Nel corso del programma 'Así es la vida' si è discusso circa la possibilità di un accordo tra Dani Alves e Joana Sanz per concludere il divorzio. Inoltre, è stato riportato che la modella non avrebbe un buon rapporto con i parenti di Dani Alves, il che potrebbe aver contribuito alla decisione di separarsi definitivamente. Nel mentre, l'ex calciatore avrebbe tutto pronto per trasferirsi a Santa Cruz de Tenerife, segno di un nuovo capitolo nella sua vita post-separazione.