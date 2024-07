Carolina Stramare incinta, la rivelazione su Pellegri: "Lo ha scoperto in maniera brutale"

Carolina Stramare ha recentemente annunciato che diventerà mamma di una bambina . Lei ed il compagno Pietro Pellegri , hanno condiviso la lieta notizia sui social. Intervistata dal settimanale DiPiù, l'ex Miss Italia ha raccontato il momento speciale in cui ha scoperto di essere in dolce attesa e come ha comunicato la lieta notizia al calciatore del Torino. A svelare la gravidanza della modella è stato inizialmente il settimanale Nuovo, che ha paparazzato la coppia durante una vacanza a Mykonos. Le foto hanno mostrato le prime rotondità della maternità. Durante l'intervista con DiPiù, Carolina ha descritto come ha scoperto di essere incinta e ha condiviso i dettagli di quel momento indimenticabile: " Pietro lo ha scoperto in maniera brutale, io stessa l’ho scoperto in maniera brutale ".

Carolina Stramare e Pietro Pellegri: la scoperta della gravidanza

Il racconto di Carolina Stramare è poi proseguito, svelando ulteriori dettagli di quell'emozionante momento: "Sono molto precisa in queste cose, sono anche dell’Acquario e sono una che si segna ogni data. Tutti i mesi, dato che so come sono fatta e conosco bene il mio corpo, sapevo con esattezza quando sarebbe tornato il ciclo e al minimo ritardo ho capito subito che la famiglia si sarebbe allargata". Poi ha aggiunto: "Il primo a saperlo, dato che quando ne ho preso coscienza mi è saltato il cuore in gola, è stato mio papà. L’ho chiamato e gli ho detto tutto. Sentendomi affannata al telefono mi ha chiesto se avesse dovuto dirlo lui al futuro papà, ma ho preferito farlo io e quanto Pietro è rientrato dall’allenamento gli ho detto subito “hey ragazzo, sai che tra qualche mesi diventi papà"". La modella ha ricordato anche il primo incontro con Pietro Pellegri: "In realtà ci conoscevamo già perché la mia famiglia è per metà ligure si Sanremo e lui giocava nel Monaco, a Montecarlo, a 20 minuti da casa mia. Capitava quindi che ci incrociassimo in giro ed avessimo amicizie in comune. Po abbiamo avuto entrambi due relazioni che ci hanno portati lontano e solo in seguito, quando siamo tornati single un anno fa mi ha contattata. Ci siamo incrociati in un ristorante e con molta, moltissima calma prima ci siamo massaggiati per un mese e poi abbiamo deciso di vederci. Poco dopo abbiamo iniziato a convivere a Torino nell’appartamento nel quale viviamo tutt'ora".