Chiara Frattesi, Geolier dopo McKennie? Il presunto flirt in Sardegna

Chiara Frattesi e Geolier : la coppia che non ti aspetti. L'estate 2024 è segnata dalla una nuova presunta relazione, che sta già facendo discutere, tra il cantante napoletano ( arrivato secondo al Festival di Sanremo 2024 tra non poche polemiche ) e la sorella del calciatore dell'Inter, Davide Frattesi . A lanciare per primo la notizia è stato il settimanale di gossip Chi, che ha pubblicato alcuni scatti dei due insieme in Sardegna . Nelle foto, il rapper è apparso sorridente accanto alla giovane influencer, mostrando un'aria spensierata. La loro frequentazione sarebbe iniziata da poco tempo e sembra essere partita con grande intensità.

Chiara Frattesi, dopo McKennie vacanza con Geolier

Secondo il Settimanale Chi, i due si sarebbero conosciuti proprio in Sardegna e avrebbero scelto di mantenere la loro relazione segreta, uscendo solo di notte per evitare i paparazzi. Al momento, né Geolier né Chiara hanno confermato o smentito le voci sulla natura del loro rapporto. Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge: "I due hanno fatto di tutto per non farsi vedere insieme, nonostante si trovassero in Sardegna, una delle mete estive più gettonate e affollate. Possiamo dirvi che insieme sono usciti solo di notte. Non solo hanno frequentato i privé esclusivi dei locali della movida come il Billionaire, ma il rapper napoletano per depistare i paparazzi e sfuggire agli occhi indiscreti ha cambiato ogni sera il modello di macchina (sempre lussuosa, ovviamente!). Lei, che assieme alla sua famiglia è un’habituée della Costa Smeralda, non è mai scesa in spiaggia durante il fine settimana, per uscire poi di nascosto, al calare delle tenebre, con la sua nuova fiamma".

Il weekend di fuoco

"L’arrivederci avviene di primo mattino, davanti alla villa appena fuori Porto Cervo che Geolier ha affittato assieme agli amici e al suo entourage, da cui non si separa mai. Lì fuori, ad aspettarlo, c’è una navetta che lo porterà al suo jet privato, ma prima di salire lui e Chiara Frattesi appaiono per qualche istante insieme, per salutarsi alla luce del sole". Ed ancora: ""Non potrò mai avere una ragazza che non sia napoletana. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo", aveva affermato il rapper solo poco tempo fa. Entrambi provengono da storie d'amore significative. Geolier ha recentemente chiuso una relazione di oltre due anni con Valeria D’Agostino, mentre Chiara ha interrotto la sua relazione con Weston McKennie, calciatore della Juventus. Nonostante la riservatezza, fonti vicine alla coppia suggeriscono che tra Geolier e Chiara ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.