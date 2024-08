Venus Williams, flirt con un attore italiano? I gesti romantici in vacanza

Venus Williams è stata di recente paparazzata insieme all'attore Andrea Preti. Il settimanale Chi ha pubblicato nell'ultimo numero in edicola gli scatti dell l'attore in compagnia dell'ex numero uno del tennis durante un pranzo con amici a Nerano, in Campania. Le immagini hanno mostrano i due in atteggiamenti complici e affettuosi, mentre si ritagliavano del tempo per stare insieme e scambiarsi carezze. Durante la vacanza in Costiera Amalfitana, la tennista e l'attore sono stati visti pranzare nel noto ristorante "allo Scoglio" a Nerano, accompagnati anche da Serena Williams (di recente avvistata anche alle Olimpiadi).