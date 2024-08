Wanda Nara, il padre Andres torna con la moglie dopo la denuncia di violenza

Dopo aver trascorso cinque giorni in detenzione a causa di una denuncia di violenza di genere contro la moglie, Alicia Barbasola, Andrés Nara ha rivelato di avere ancora una relazione con la modella e che hanno intenzione di diventare genitori. L'incidente è avvenuto nella casa di Nara a Tigre, in seguito a una chiamata alle forze dell'ordine da parte di un vicino che aveva sentito una forte discussione tra la coppia. Dopo essere intervenuta, la polizia ha accertato le ferite al collo di Barbasola, così il padre di Wanda Nara è stato trattenuto per cinque giorni. La moglie Alicia ha dichiarato di non voler sporgere denuncia formale. Dopo essere stato rilasciato, Andres ha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram, confermando di avere ancora una relazione con la moglie, nonostante il divieto di vedersi per tre mesi.