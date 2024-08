Morata shock: “Mi separo da Alice Campello”. L’annuncio social

Il messaggio di Alice Campello

L'imprenditrice, che ha già cambiato la sua immagine profilo su Instagram, tolto Morata dai suoi contatti e cancellata la bio, poi ha aggiunto: "Tutto ciò che si é visto fino ad ora nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato é la verità, in nessun momento abbiamo finto nulla e l'amore non va via da un giorno all'altro ma in questo momento non ci stavamo facendo del bene a vicenda per le continue incomprensioni. Non avremmo potuto amarci di più di quello che abbiamo fatto e continua ad essere così ma arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti che le cose poco a poco si rompono ed esplodono". Ed ancora: "Ci siamo sempre promessi rispetto per tutto ciò che abbiamo vissuto e di non arrivare mai al punto di farci del male o di essere tossici e di finire la relazione prima di arrivare a tutto ciò e così é stato. Voglio ringraziare Álvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura di me, per il padre e il marito che è stato e augurargli il meglio SEMPRE". Anche Morata nelle scorse ore ha cambiato immagine del profilo, modificata la bio su Instagram ed è stato avvisto senza fede al dito a Milano.