Chiara Frattesi, Geolier dopo McKennie: vacanza in Sardegna, divertimento e tenerezze

La relazione tra Chiara Frattesi e Geolier sembra andare ben oltre un semplice flirt estivo, attestandosi come una storia che continua a crescere. Nonostante il riserbo mantenuto sui social, con la scelta di non interagire pubblicamente tramite like o commenti sui social, i due hanno dimostrato di avere un legame forte e continuano a trascorrere del tempo insieme in Sardegna, dove si sono incontrati per la prima volta. Le foto esclusive pubblicate dal settimanale "Chi" hanno confermato la presenza del rapper napoletano (arrivato secondo al Festival di Sanremo dopo Angelina Mango) e la sorella del noto calciatore dell'Inter Davide Frattesi, insieme a Porto Cervo.