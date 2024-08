Morata-Campello, la verità della governante: "In crisi da un anno e mezzo"

Morata-Campello, le rivelazioni della collaboratrice

"Álvaro Morata e Alice Campello sono in crisi da un anno e mezzo", ha detto la dipendente di Álvaro Morata e Alice Campello ai microfoni del giornalista Andrea Herrero, a causa di incomprensioni e difficoltà legate all'adattamento alle nuove circostanze di vita, specialmente per la modella, che sentiva la mancanza della sua famiglia. Nonostante la crisi, la separazione sarebbe avvenuta in buoni rapporti, cercando di mantenere il rispetto reciproco. Nei giorni scorsi Campello ha tenuto a chiarire una volta e per tutte sui social i motivi che hanno portato la coppia a separarsi. "Non mi stancherò di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona... ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali, che ci hanno consumato (depressioni importanti, momenti di tensione forte dell'europeo e i giornali, milioni di situazioni personali) se ci fossero terze persone non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei mai così di lui", ha scritto Campello su Instagram. Poi ha aggiunto parlando di Morata: "Non si merita tutte le schifezze che si stanno dicendo. In una coppia possono esserci mille dinamiche diverse e non tutto deve essere raccontato o devono essere corna...". Concludendo Alice ha scritto: "Basta dire ca**ate senza nessuna prova! Tutto l'amore che avete visto è vero e esiste ancora, ma in questo momento avevamo bisogno di distanza e purtroppo stupidamente (e con molta immaturità) lo abbiamo detto prima del dovuto, ma non ci sono mai mai mai state terze persone e non sono mai esistite prove di queste speculazioni".