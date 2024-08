Morata-Campello, svelati in tv i motivi della rottura: "Alvaro devastato"

La notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello continua a tener banco e catalizzare l'attenzione del gossip nazionale ed internazionale, anche in considerazione dell'immagine di coppia tra le più solide e felici del panorama calcistico, con quattro figli in comune dopo otto anni di relazione. Nelle scorse ore la giornalista Isabel Rábago di “Vediamo”, ha avuto modo di dialogare con la modella italiana, svelando nuovi retroscena . In una conversazione a cuore aperto, la Campello ha svelato i motivi della separazione da Morata . Rábago ha rivelato di aver chiacchierato a lungo con l’influencer.

Morata-Campello, la separazione e le nuove rivelazioni di Alice

“Mi ha chiarito che tutto è avvenuto di comune accordo e che lei era molto consapevole del momento in cui lo avrebbe fatto, ma che doveva essere la prima ad annunciarlo. Inoltre, ha commentato la presunta infedeltà di Álvaro di cui si è parlato nei giorni scorsi: “Non stava con nessuna ragazza, Morata era devastato”, ha detto la giornalista in tv. Poi ha aggiunto: “Sono profondamente innamorati e continuano a rispettarsi, ma è un momento delicato”. Pare che Alice abbia motivato la decisione della separazione ammettendo: “Siamo due giovani, siamo stati entrambi immaturi quando si tratta di gestire certe situazioni, ci sono molti bambini, momenti di instabilità nel passare da un paese all’altro”. Si è parlato anche di un momento delicato vissuto dalla modella: “La mia depressione postpartum ha influito e anche la sua, cosa che non ci ha permesso di gestire determinate situazioni tra di noi”. Su una possibile riconciliazione della coppia, la modella ha lasciato aperta la porta al futuro: "Ci amiamo infinitamente, l’amore non finisce da un giorno all’altro, ci rispettiamo molto e non cambierà nulla, è ciò di cui entrambi avevamo bisogno adesso. Comunque , so che Álvaro ucciderebbe per me". Nei giorni scorsi anche la governante della coppia ha rilasciato alcune dichiarazioni, svelando che la crisi tra Alvaro e Alice era iniziata un anno e mezzo fa.