Morata-Alice Campello, interviene Erjona Sulejmani: "Mai fidarsi perché..."

L'annuncio della separazione di Alice Campello e Alvaro Morata è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Una notizia che nessuno si aspettava, soprattutto alla luce di quanto la coppia ha sempre mostrato in pubblico e sui social. Quanto accaduto nei giorni scorsi, prima con l'annuncio di Morata e poi con i chiarimenti di Alice Campello, è finito sulle prime pagine di tutti i giornali e non solo. A parlare per prima pubblicamente di ciò che sta accadendo è stata la modella che ha rilasciato un'intervista alla giornalista Isabel Rábago di “Vediamo”: "Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Ci tengo a precisare, come ha fatto lui, che non ci sono state persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi". Insomma, la Campello ha ancora una volta ribadito che la causa della separazione non è da ricondurre ad alcun tradimento.