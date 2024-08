Morata e Alice Campello, spuntano i motivi della separazione: perché c'entra il Milan

Periodo non facile per Alvaro Morata , diviso tra la sua carriera calcistica e la fine del matrimonio con Alice Campello . Dopo aver segnato nella sua prima partita ufficiale con il Milan contro il Torino, il calciatore ha mostrato tanta determinazione, che sembrava promanare anche dalle sue difficoltà personali. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Javier de Hoyos durante la trasmissione ‘De Corazón’ su TVE, lo spagnolo è tornato a parlare della rottura con la modella italiana, madre dei loro quattro figli. Il calciatore ha ribadito che la decisione è stata maturata da entrambi e non ci sono stati tradimenti o eventi scatenanti .

Morata e la separazione: "Alice voleva restare in Spagna"

"Avevamo entrambi chiaro che preferivamo porre fine al matrimonio e ricominciare da lì", ha sottolineato Morata. Il calciatore e Campello hanno dichiarato altresì di voler mantenere un rapporto amichevole per il bene dei loro figli, cercando di affrontare la situazione con maturità. Le parole di Alvaro colpiscono, soprattutto in considerazione del fatto che solo poche settimane prima, dopo la vittoria della Spagna agli Europei, l'attaccante era corso immediatamente verso sua moglie, regalando immagini di affetto e unità familiare. Tra i motivi che hanno portato la coppia a dividersi c'è stato anche il trasferimento del calciatore al Milan: "Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco», dice Morata. «Non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita".