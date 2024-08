Sterling e gli effetti di Guardiola: "Se vuoi qualcosa..."

Raheem Sterling sta vivendo un momento cruciale della sua carriera, in bilico tra la permanenza al Chelsea e la possibilità di una cessione in un mercato estivo turbolento per il club londinese (si è parlato anche di uno scambio con il bianconero Federico Chiesa ). Nonostante non sia stato presente alla partita inaugurale della Premier League contro il Manchester City (club dove ha vissuto alcuni dei suoi momenti migliori), di recente Sterling ha riflettuto sul suo percorso calciastico e sulle lezioni apprese, soprattutto sotto la guida di Pep Guardiola. Durante i suoi sette anni al City, il calciatore ha sviluppato una routine quotidiana che non ha ancora abbandonato.

Sterling rivela l'insegnamento di Pep Guardiola

Uno stile di vita, il suo, che non è strettamente legato a motivi di salute o alimentazione. La sua colazione quotidiana, composta da uova su pane tostato, è una parte di una disciplina più profonda insegnatagli da Guardiola, il quale gli ha trasmesso l'importanza di concentrarsi interamente su un obiettivo. Il messaggio di Pep, infatti, non si limitava al calcio, ma alla vita in generale: concentrare tutte le energie su ciò che si desidera ottenere, eliminando le distrazioni. Il calciatore del Chelsea ha svelato: "Era solo il messaggio di dormire, mangiare, respirare calcio. E come potete vedere da come lui è e da quanto successo ha avuto, questo è il motto, non solo per quanto riguarda il calcio ma qualsiasi aspetto della tua vita. Se vuoi qualcosa e la stai facendo, devi essere all-in su quella cosa, avere tutta la tua energia e il tuo processo di pensiero su quello". Poi ha aggiunto che: "La cosa più bella del calcio è che sei tu ad avere il controllo quando sei in campo. Quindi penso che sia sicuramente qualcosa che ho imparato negli ultimi anni della mia carriera, ovvero non concentrarti su ciò che non puoi controllare".