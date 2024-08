Perù, calciatore si ferma e fa la pipì in campo: cosa ha fatto l'arbitro

Tutto può succedere in campo durante una partita di calcio: lo sa bene il calciatore Sebastian Munoz che è stato protagonista di un fuoriprogramma inaspettato durante il match di Copa Peru tra Atletico Awajun e Cantorcillo FC , suscitando grande scalpore e incredulità. Mentre si preparava a battere un calcio d'angolo al 71', il calciatore ha approfittato del tempo morto dovuto alle cure mediche del portiere avversario per voltarsi ed urinare a bordo campo . Un giocatore del Cantorcillo ha notato l'accaduto e ha subito avvisato l'arbitro, che ha mostrato un cartellino rosso diretto a Munoz, espellendolo per comportamento inappropriato . Una scena che neanche a dirlo ha scatenato i commenti sui social, con molti che si sono chiesti se fosse uno dei cartellini rossi più imbarazzanti di sempre.

I memorabili fuoripragramma avvenuti in campo

Non è la prima volta che un calciatore è espulso per fatto una sosta idraulica e aver ceduto ai propri bisogni fisiologici durante una partita. Episodi simili si sono verificati anche in passato. Nel 2017, il portiere del Salford Max Crocombe fu espulso per aver urinato durante una partita di National League North, mentre nel 2016, l'attaccante del Mansfield Adi Yussuf fu multato e sospeso per cinque partite dopo essere stato sorpreso a urinare vicino a una tribuna. Anche Jens Lehmann, l'ex portiere dello Stoccarda, fece notizia nel 2009 per aver urinato dietro i cartelloni pubblicitari durante una partita. Tra i momenti indimenticabili, però, c'è quello di Gary Lineker ai Mondiali del 1990, quando, a causa di un mal di stomaco, ha defecato in campo durante una partita contro la Repubblica d'Irlanda, costringendolo a pulirsi i pantaloncini sull'erba. Momenti imbarazzanti memorabili che ancora in tanti ricordano.