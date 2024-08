"Morata e Alice Campello tra ultimatum e seconda possibilità. Il divorzio..."

La notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello , considerata una delle coppie più solide del panorama nazionale ed internazionale, ha sorpreso tutti. Nessuno se lo aspettava, visto che sia in pubblico che sui social il calciatore del Milan e la modella sono apparsi felici e sereni, come al solito. Qualche settimana prima si erano perfino scambiati su Instagram sia segni di affetto che d'amore ed erano stati visti più che uniti festeggiare la vittoria dell'Europeo allo stadio di Berlino. Secondo il programma televisivo "Espejo Público", sembra che la rottura tra Morata e la Campello potrebbe però non essere definitiva.

Morata e Alice Campello, seconda possibilità? Cosa dicono in Spagna

Nonostante i recenti annunci di separazione, circolano con sempre maggiore insistenza alcune voci di un possibile riavvicinamento tra il calciatore del Milan e la modella italiana. Gema López, giornalista del programma, ha espresso ottimismo sulla possibilità di una riconciliazione: "Non credo che l'amore sia finito lì", sottolineando il fatto che nessuno ha ancora accettato di firmare i documenti per il divorzio. Poi ha aggiunto che c'erano state divergenze soprattutto sul tema della famiglia. "Si parlano tutti i giorni e si mancano", ha detto Lorena Vázquez in sottofondo, mentre il conduttore del talk show ha ricordato cosa ha fatto esplodere la relazione. “Insisto sulle informazioni che abbiamo dato in questo programma sull'ultimatum. O la tua famiglia o me“, Morata ha già detto ‘non siamo arrivati a questo punto’”, ha commentato López prima di minimizzare l'importanza del loro allontanamento. Lopez ha poi insistito sulla sua previsione riguardante la coppia: "Quando si tratta di questo tipo di cause, penso che il riavvicinamento sia molto più facile”.

Il programma ha inoltre evidenziato che le dichiarazioni social della coppia sembrano voler placare le voci circolanti, piuttosto che confermare una separazione definitiva. "Alla fine, quando un calciatore si separa, la prima cosa a cui tutti pensiamo è l'infedeltà. Tutti hanno puntato il dito contro Álvaro Morata senza avere molte informazioni al riguardo...”, ha continuato il giornalista prima che Lopez prendesse nuovamente la parola. “Una delle ipotesi era che Morata avesse giocato fuori dal campo ma che lei fosse consapevole di quei fuorigioco...”, ha aggiunto il collaboratore, ridendo. La trasmissione ha inoltre sottolineato come in generale, sembra che la coppia stia cercando di controllare la narrativa mediatica sul loro rapporto.