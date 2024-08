Morata, Alice Campello e il mistero social della story rimossa: "Ho capito che..."

La Instagram story riguardante la resilienza è stata però poi rimossa da Morata nelle ore successive, alimentando così i rumors sugli errori di comunicazione fatti dal calciatore e la moglie negli ultimi giorni. Nel mentre anche Alice Campello è stata protagonista di nuovi significativi gesti social. Nel corso delle ultime ore l’imprenditrice ha condiviso un post in cui la si vede in tutta la sua bellezza con indosso un lungo abito a rete, ma a catalizzare l’attenzione dei fan è il suo sguardo così come l’espressione del suo viso che ritraggono e restituiscono il dolore per il delicato momento che sta vivendo.

A corredo dell’immagine, un emoticon a forma di cuore nero, simbolo della tristezza. Con grande stupore la modella ha deciso di riaprire i commenti e i messaggi dei follower non si sono fatti attendere. Nei giorni scorsi alcuni media spagnoli hanno riferito che la modella italiana sarebbe stata avvista domenica scorsa nei pressi dello stadio Santiago Bernabeu nel bel mezzo di un'accesa conversazione telefonica. La telefonata si sarebbe conclusa con la Campello in lacrime per strada mentre pronunciava ripetutamente il nome Alvaro.

Nonostante l'annuncio della separazione, circolano in rete con sempre maggiore insistenza alcune voci di un possibile riavvicinamento tra il calciatore del Milan e la modella italiana. Gema López, giornalista del programma "Espejo Público", ha espresso ottimismo sulla possibilità di una riconciliazione: "Non credo che l'amore sia finito lì", sottolineando il fatto che nessuno dei due ha ancora accettato di firmare i documenti per il divorzio.