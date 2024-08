Wanda Nara, la reunion con Maxi Lopez e la frecciata a Icardi

La recente separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha catalizzato l'attenzione mediatica. A complicare le cose tra il calciatore del Galatasaray e l'imprenditrice argentina anche altre questioni, come quelle economiche. Dopo settimane di insistenti rumors, la vincitrice di Ballando con le Stelle 2023 ha confermato la rottura definitiva con Icardi tramite i social, scrivendo : "Ho deciso di separarmi, ma non smetteremo di essere una famiglia (...) Anche provare mille volte di più quando c'è l'amore non è stato un errore. Non mi pento di nulla, ma oggi devo continuare da solo. Non ci sono colpevoli o terzi". Tuttavia, ciò che sembrava inizialmente una separazione amichevole ha preso una piega diversa.

Wanda Nara su social: "Quando il tu ex..."

L'avvocato di Wanda, Ana Rosenfeld, ha dichiarato recentemente che Icardi sta usando pressioni economiche per cercare di riavvicinarsi a lei, arrivando a bloccarle le carte di credito. In questo momento così delicato, Wanda ha trovato sostegno nel suo ex marito, Maxi Lopez, con cui sembra aver ristabilito un rapporto amichevole, probabilmente per il bene dei loro tre figli. Di recente Nara ha condiviso alcune Instagram stories dove la si vede al fianco dell'ex partner ed alcuni dei suoi figli.

Una reunion che ha suscitato diverse interpretazioni, con alcuni che hanno visto questo avvicinamento come una provocazione nei confronti di Icardi. L'episodio ha preso una piega ancora più significativa quando Wanda ha pubblicamente ringraziato Maxi sui social per aver acquistato il materiale scolastico dei loro figli, sottolineando indirettamente la situazione di tensione economica con Icardi: "Quando il tuo ex ne mette su dieci e sa che stai studiando completamente i copioni e ti manda la spesa scolastica".