Sabalenka polemica: "Le donne meritano di essere pagate quanto gli uomini"

Aryna Sabalenka ha affrontato un periodo complesso e doloroso sia dal punto di vista fisico che emotivo, rendendola, nonostante le difficoltà vissute, una delle favorite agli US Open . Dopo l'infortunio alla spalla che l'ha tenuta fuori da Wimbledon , e diversi problemi di salute prima degli Open d'Italia e di Francia, la campionessa di tennis ha dovuto fare i conti anche con una perdita importante: la morte del suo ex fidanzato, Konstantin Koltsov . T uttavia, nonostante la tragedia che l'ha colpita profondamente, Aryna, così come ha fatto dopo la morte del padre nel 2019, ha scelto di concentrarsi sul tennis per superare il dolore . È solo ora, dopo mesi e un'assenza forzata per infortunio, che la 26enne è in grado di riconoscere che probabilmente avrebbe dovuto fare le cose in modo diverso.

Aryna Sabalenka, il periodo difficile e la confessione

"Ma alla fine direi che stavo lottando molto dal punto di vista della salute perché non mi sono fermato. È stato davvero emozionante e molto stressante, e a quel punto ha danneggiato la mia salute mentale", ha ammesso nel corso di una recente intervista al Guardian. Poi ha aggiunto: "Probabilmente, guardando indietro in questo momento, direi che una decisione migliore sarebbe stata quella di fare un passo indietro, resettare e ricaricarsi, e ricominciare tutto da capo. Ma ho fatto quello che ho fatto. Alla fine ho pagato per la mia decisione, ma sono davvero contenta di avere il tennis nella mia vita e mi ha davvero aiutato ad affrontare qualsiasi cosa e a diventare più forte". Riflettendo sul passato quindi, Sabalenka ha riconosciuto che non prendersi una pausa per elaborare il lutto e lo stress ha avuto un impatto negativo sulla sua salute mentale.

Solo l'infortunio alla spalla, che l'ha costretta a prendersi del tempo lontano dal campo, le ha permesso di ricaricarsi e riprendersi mentalmente e fisicamente. "È stato davvero triste e ho faticato molto a non giocare Wimbledon, ovviamente, ma allo stesso tempo sono stato in grado di trarre tutti i benefici di quel periodo. Stavo facendo un sacco di riabilitazione e trattamenti, ma sono stato in grado di godermi la mia vita e il mio tempo lontano dal tennis, e prendere tutti i lati positivi del non competere nel tour. Alla fine ho capito che ce n'era molto bisogno. Ora mi sento fisicamente e mentalmente molto meglio e molto più forte", ha svelato la tennista. Adesso, grazie anche al sostegno del suo nuovo compagno, Georgios Frangulis, fondatore del marchio Oakberry, la campionessa si sente più forte e pronta a competere.