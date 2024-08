Bergoglio in campo, gioca nella Triestina il parente di Papa Francesco

Lo Sporting Club Triestina , squadra che milita nel girone E del campionato di Serie D italiano, può contare su un nuovo acquisto d'eccezione: Felipe Bergoglio , il pronipote di Papa Francesco . Il giovane calciatore classe 2004, originario dell'Argentina, porta un cognome ormai molto noto e riconoscibile, non passando quindi inosservato. Il legame familiare con il Santo Padre gli ha fatto vivere dei momenti davvero curiosi se non perfino esilaranti: alcuni compagni di squadra gli hanno chiesto una benedizione prima della partita o in seguito ad un infortunio. Il legame di parentela con il Sommo Pontefice Felipe è dovuto al fatto che suo nonno, Jorge Bergoglio è cugino diretto di Papa Francesco.

Papa Francesco, chi è Felipe Bergoglio

Classe 2004, Felipe Bergoglio è arrivato allo Sporting Club Testina dopo l'esperienza nelle giovanili del Misano. Difensore fisicamente forte e promettent, è molto apprezzato dal mister Simone Calori grazie alle sue qualità calcistiche. Nell'ultima amichevole con la Sinalunghese, vinta dai bianconeri per 4-0, Bergoglio è entrato nel secondo tempo, mettendosi così in mostra. Di lui si conosce ancora poco, ma si parla un gran bene e a quanto pare è alla prima esperienza con i grandi lontano da casa. Il legame tra la famiglia di Felipe e Papa Francesco è ancora stretto. Quando Bergoglio è diventato Papa nel 2013, il calciatore ed i suoi parenti hanno festeggiato come non mai. Nonostante la distanza che ha portato il legame diretto ad affievolirsi, il Santo Padre continua ad informarsi sulla famiglia. Ora che Felipe è in Italia, il giocatore spera di incontrare presto il Pontefice a Roma. Com'è noto, l’erede di Ratzinger al soglio pontificio è un grande appassionato di calcio e grandissimo tifoso del San Lorenzo, storico club di Buenos Aires, che vanta una delle tifoserie più calde e spettacolari al mondo.