Alice Campello, il commento social che sbugiarda Morata: "Non è vero"

La notizia della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata continua a suscitare grande attenzione mediatica, specialmente dopo le dichiarazioni del calciatore del Milan alla trasmissione De Corazon su TVE, dove ha affermato che parte della rottura fosse da attribuire alla sua scelta di trasferirsi a Milano per giocare nel club rossonero e sostenendo che Alice non fosse disposta ad affrontare un nuovo trasloco e preferisse restare in Spagna . Tuttavia, Alice Campello ha prontamente smentito queste affermazioni, rispondendo ad un post del settimanale di gossip Chi su Instagram con un semplice ma deciso ed incisivo commento: " Ma non è vero ".

Morata-Campello, seconda possibilità per la coppia?

La smentita di Alice ha alimentato ulteriormente le speculazioni sulle vere ragioni della fine del matrimonio Morata-Campello, considerata fino a qualche settimana fa una delle coppie più solide e felici del panorama calcistico nazionale ed internazionale. Mentre i fan ipotizzano che un tradimento possa essere alla base della rottura, il motivo ufficiale non è stato ancora reso noto. Nei giorni scorsi la giornalista Alexia Rivas, vicina all’entourage di Morata, ha chiarito che il calciatore sta attraversando un periodo difficile, descrivendolo come "triste, apatico e arrabbiato", e che per il momento la riconciliazione con la moglie appare lontana. . Entrambi, però, sembrano intenzionati a mantenere un rapporto civile per il bene dei loro figli. Secondo il programma televisivo "Espejo Público", sembra che la rottura tra Morata e la Campello potrebbe però non essere definitiva. Gema López, giornalista del programma, ha espresso ottimismo sulla possibilità di una riconciliazione: "Non credo che l'amore sia finito lì", sottolineando il fatto che nessuno ha ancora accettato di firmare i documenti per il divorzio.