Chiara Frattesi e Geolier, insieme da Lazza: l'amore continua a Ibiza

Continua l'amore tra Chiara Frattesi e Geolier , che di recente sono stati avvistati ad Ibiza ad una cena organizzata per festeggiare il compleanno di Lazza . Nonostante la coppia stia cercando di mantenere un profilo basso, cercando di sottrarsi quanto più possibile ai paparazzi, non sono sfuggiti all'occhio vigile dei fan e delle videocamere, che li hanno ripresi più volte insieme in occasioni pubbliche e private. Durante il compleanno del cantante e tifoso del Milan, la sorella di Davide Frattesi ed il secondo classificato al Festival di Sanremo 2024 erano seduti vicini e sono stati filmati nel momento in cui il festeggiato spegneva le candeline.

Chiara Frattesi e Geolier, la love story continua a Ibiza

Dopo la vacanza in Sardegna, le tappe italiane per gli impegni di lavoro del rapper, Geolier, tifoso del Napoli, e Chiara Frattesi sembrano ormai inseparabili. Entrambi hanno voltato pagina dalle loro precedenti relazioni, lui con Valeria D'Agostino e lei con il calciatore della Juventus Weston McKennie, e si stanno godendo questo nuovo capitolo della loro vita. Anche se non hanno ancora ufficializzato la loro relazione sui social, le riviste di gossip, come Chi, parlano di una love story estiva che sta andando a gonfie vele. Per Lazza, la serata è stata speciale non solo per il compleanno, ma anche per il fatto che sta per diventare papà. La sua compagna, Greta Orsingher, presente alla cena, è in dolce attesa del loro primo figlio, un maschietto, come annunciato di recente durante il party del gender reveal. Con l'arrivo imminente del bambino, il cantante si prepara a vivere una nuova fase della sua vita, sia come artista che come padre.