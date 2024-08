Cristiano Ronaldo, nessun tatuaggio sul corpo: il motivo della scelta

Cristiano Ronaldo è noto non solo per la sua straordinaria carriera calcistica e per il suo fisico scolpito, ma anche per un dettaglio che lo distingue da molti altri sportivi: l'assenza di tatuaggi. Questa scelta non è però legata a motivi estetici, come si potrebbe pensare, ma ha una motivazione molto più profonda e altruistica. Il calciatore dell'Al Nassr è infatti un donatore abituale di sangue e di midollo osseo, e la presenza di tatuaggi potrebbe interferire con la sua capacità di donare frequentemente. In molti paesi, infatti, chi si sottopone a un tatuaggio deve attendere un periodo di tempo prima di poter donare nuovamente il sangue, solitamente almeno quattro mesi.