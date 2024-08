Krejcikova: “Il momento più divertente di Wimbledon? Ballare con Alcaraz"

Dopo aver battuto Jasmine Paolini in una finale emozionante, Barbora Krejcikova ha scritto una pagina storica nella sua carriera vincendo Wimbledon e aggiungendo così un secondo titolo del Grande Slam al suo palmarès. Di quei giorni, oltre all'importante e agognata vittoria sportiva, la tennista ha conservato un ricordo speciale legato al torneo: il tradizionale ballo dei campioni, che ha condiviso con Alcaraz , vincitore del torneo maschile . Durante la conferenza stampa che ha preceduto l'inizio degli US Open , la campionessa di tennis si è lasciata andare ad alcune confessioni inaspettate, ricordando il divertimento provato nel ballare con Carlos.

Krejcikova, il ballo con Alcaraz e l'ironia

Barbora Krejcikova ha ammesso: "Il momento più divertente della vittoria di Wimbledon è stato ballare con la Alcaraz. Penso che abbiamo fatto abbastanza bene, nessuno di noi due è un grande ballerino. Credo che lui, essendo spagnolo, dovrebbe essere più bravo dei cechi. È stato bello, mi sono divertita. È una grande tradizione di Wimbledon”. Il ballo è stato per entrambi un'occasione di svago, in una ripresa della tradizione che non si vedeva dal 2015, quando Novak Djokovic e Serena Williams danzarono insieme. L'evento è iniziato nel 1977 con Björn Borg e Virginia Wade, diventando poi con il passare del tempo un simbolo di celebrazione e festa per i vincitori di uno dei tornei più prestigiosi al mondo. La breve esibizione di Krejcikova e Alcaraz è durata appena 15 secondi, tuttavia ha contribuito a mantenere in vita questa usanza, aggiungendo un tocco di eleganza e leggerezza alla solennità del torneo.