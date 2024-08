Dani Alves, i messaggi social e lo sfogo di Joana Sanz: "Non è così facile"

Joana Sanz è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni inattese e intime rilasciate nelle scorse ore sui social. Rispondendo a chi le ha chiesto "Quando pensi di diventare madre?", la modella ha deciso di affrontare una volta è per tutte il delicato argomento dicendo: " Queste domande mi danno molto fastidio . Perché si deve sempre chiedere alle donne quando diventeranno madri? È un argomento molto delicato perché non si sa cosa sta passando la donna per farle questa domanda. Se non può avere figli o ha abortito? Non si può normalizzare questa domanda. Non credo che dovrebbe essere così normale. È la stessa domanda che mi è stata fatta quando avevo 20 anni ”.

Joana Sanz, gli aborti e le preoccupazioni di Dani Alves

Lo sfogo di Joana Sanz è poi proseguito: "Con questa domanda ho deciso di aprirmi, perché so che ci sono molte donne che hanno vissuto la mia stessa esperienza e penso che dovrebbe diventare virale sui social. Non è così facile rimanere incinta, anche se vediamo molte influencer che rimangono incinte al primo tentativo. Io, per esempio, ho avuto quattro aborti spontanei in due anni. E in questi anni ho dovuto affrontare questa domanda sia di persona che sui social media. Di solito non è così facile, anche se ci sono molti fattori”. Mentre la modella ha deciso di fare queste confessioni intime, il (ex) compagno Dani Alves, che continua a godere della sua libertà provvisoria, ha utilizzato il suo profilo X (ex Twitter) per condividere alcune toccanti riflessioni: "Dio, ho paura di quello che sta arrivando. Dio disse a Giobbe: 'Avrai successo in quello che sceglierai di fare, e la luce risplenderà sulla strada davanti a te. Giobbe 22:28". In un altro post, Alves ha scritto: "Dio ti dice: 'Perché dubiti di me? Ti ho mai deluso? Non ti ho lasciato, né ti lascerò mai, fidati di me, abbi fiducia che manterrò le mie promesse nella tua vita".