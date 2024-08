Eriksson, la verità di Nancy Dell'Olio: "Tra noi alti e bassi ma..."

Eriksson, il ricordo di Nancy Dell'Olio e Arianna Mihajlovic

Nel dolce post si legge ancora: "Conserverò sempre quei ricordi cari ed estenderò le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, così come ai suoi amati figli, Lina e Johan. Quando si ama qualcuno, quell'amore non svanisce mai. Riposa in pace, Sven. Ci mancherai".

Dopo che l'allenatore aveva reso pubblico il suo cancro terminale al pancreas, i legami tra i due erano diventati più intimi e sinceri, mettendo da parte vecchi rancori per concentrarsi sull'essenziale. Nonostante le difficoltà, Nancy ha cercato di supportarlo anche a distanza, offrendo consigli e contatti medici. Dell'Olio ha ricordato con affetto come Eriksson, uomo notoriamente riservato, abbia deciso di aprirsi al mondo nei suoi ultimi mesi, accogliendo l'affetto altrui e cercando di capire l'impatto che aveva avuto nella vita degli altri. Questo gesto, secondo lei, è stato un modo per superare le paure e le insicurezze che l'avevano caratterizzato per tutta la vita, trasformando i suoi ultimi giorni in un momento di riflessione e commozione.

Nelle scorse ore a ricordare Sven Goran Eriksson è stata anche Arianna Mihajlovich, che ha condiviso sul sul profilo Instagram una foto dell'allenatore svedese insieme al compianto Sinisa Mihajlovich ai tempi della Lazio. I due insieme avevano costruito un sodalizio vincente che dalla Sampdoria si spostò al club biancoeleste con il trionfo dello scudetto del 2000.