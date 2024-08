Alice Campello, è già post Morata: "La vita a volte ci sorprende..."

Dopo aver negato con fermezza le voci riguardanti un presunto flirt con Andrea Iannone , Alice Campello , fresca di separazione da Alvaro Morata, è tornata ad affidare ad Instagram i suoi pensieri. Nelle scorse ore la modella italiana ha condiviso con i suoi numerosi followers un post, dove si legge: " Ero sull'aereo quando una ragazza mi ha avvicinato e mi ha regalato questo libro emozionante. Quanto ci sorprende la vita a volte.. come sa toglierci e darci allo stesso tempo. Lei non lo sa ma mi ha rallegrato la giornata e mi è entrato dritto nel cuore. Che belle le belle persone ". Poi rivolgendosi alla persona che le ha fatto il gradito omaggio ha scritto: "Anna, spero che questo viaggio che stai facendo con il tuo fidanzato ti lasci tanti bei ricordi, a me ne hai lasciato uno prezioso".

Alice Campello, Morata ed il gossip sul tradimento con Iannone

Uno spiraglio di sole, quindi, per Alice Campello che, a causa della separazione sta attraversando un periodo delicato e non facile. Nei giorni scorsi la modella è stata costretta ad intervenire pubblicamente per mettere a tacere il becero gossip che l'ha vista tristemente protagonista, riguardante la sua separazione dal calciatore Alvaro Morata, in particolare quello che ha attribuito la fine della relazione ad un presunto flirt con il campione di MotoGp Andrea Iannone.

Riferendosi al fidanzato di Elodie, l'influencer ha tenuto a precisare: "Ma non l'ho mai visto in vita mia. Mi piacerebbe vedere le foto" ed ancora: "All'inizio volevo controllare questa situazione perché soffrivo tutte queste bugie ma poi ho capito che ognuno penserà sempre ciò che vuole e che tutti si faranno sempre le fantasie che vogliono non posso controllarlo". Poi ha aggiunto: "Io so che persona sono e so che persona è Alvaro, lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e metterei il mio corpo sul fuoco che neanche lui mi ha mai mancato di rispetto. Non esistono foto, video, messaggi, nulla perché non c'è mai stato nulla nonostante tutto il mondo stia cercando qualcosa che non esiste".