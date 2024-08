Alvaro Morata, la nuova vita senza Alice Campello: dove vive e cosa fa

Alvaro Morata sta attraversando un periodo delicato, segnato oltre che da un trasferimento in Italia per giocare con il Milan e da un infortunio, anche dalla recente separazione dalla moglie Alice Campello, rimasta a vivere a Madrid insieme ai loro 4 figli. Secondo quanto si legge sull'ultimo numero in edicola del settimanale di gossip Chi, il calciatore sarebbe stato avvistato con un'espressione cupa e pensierosa, privo della fede nuziale. Al momento soggiorna presso l'hotel Melià vicino a San Siro, dove ha scelto di vivere all'insegna della riservatezza. Stando alle indiscrezioni riportate dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini, Morata pare trascorra le sue serate al ristorante MaMi dell'hotel, accompagnato dal suo autista e dal fisioterapista di fiducia.