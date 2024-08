Wanda Nara, spunta la verità sulle carte di credito bloccate da Icardi

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a tenere banco e destare la curiosità dei fan della coppia . Nelle scorse ore, Ana Rosenfeld , avvocato della cantante ed imprenditrice argentina, ha spiegato come il blocco delle carte di credito deciso da Mauro Icardi stia influenzando la sua assistita. Secondo l’avvocato, la carta bloccata dal calciatore del Galatasaray era destinata esclusivamente alle figlie, Francesca ed Isabella. " Wanda ha un lavoro, ha un reddito... è molto chiaro che la carta di credito che è stata tagliata serviva solo a fornire quella che era la spesa alimentare e personale per le ragazze, le spese... Nessun contante in circolazione".

Wanda Nara, la separazione ed il periodo no di Icardi

La carta è stata bloccata da oltre un mese, e Rosenfeld ha tenuto a precisare come spesso gli uomini usino questa forma di coercizione economica nelle separazioni. Ha aggiunto che Icardi, tagliando i fondi a Wanda, starebbe esercitando una pressione economica con l'obiettivo di influenzare le sue decisioni. L'ex vincitrice di Ballando con le Stelle 2023 ha confermato la sua rottura definitiva con il calciatore del Galatasaray attraverso un post su Instagram, dichiarando: “Ho deciso di separarmi, ma non smetteremo di essere una famiglia… Non ci sono colpevoli o terzi”. Da allora, Wanda si è trasferita a Buenos Aires, concentrandosi su nuovi progetti professionali. Icardi sembra attraversare un momento difficile non solo in seguito alla separazione da Wanda Nara, ma anche per la recente eliminazione del Galatasaray dalla Champions League.

Mauro ha scritto un post sui social che ha destato curiosità: "Nel bene ci sono tutti, in quelli meno buoni siamo sempre gli stessi. Sapore amaro di rimanere fuori dalla Champions League, ma consapevoli che c'è molta strada da percorrere in questa stagione con molti obiettivi davanti". La rivista Gente in Argentina ha paragonato le difficoltà sportive del calciatore alla sua crisi matrimoniale. Nonostante queste sfide, Ana Rosenfeld ha sottolineato che il blocco delle carte di credito non cambierà la decisione di Wanda di andare avanti con la separazione. Al momento, la richiesta di divorzio non è stata ancora formalizzata.