Alice Campello, dopo la separazione da Morata una nuova disavventura: "Mi mancava..."

Momento delicato per Alice Campello, che di recente ha annunciato la separazioe da Alvaro Morata. A sorpresa, la coppia ha scelto di prendere strade diverse: il calciatore ha intrapreso una nuova avventura calcistica in Italia con il Milan, mentre la modella italiana ha deciso di rimanere a Madrid con i loro quattro figli per garantire loro una stabilità emotiva. Nelle scorse ore, l'imprenditrice ha condiviso con i suoi follower l'ennesima disavventura che l'ha vista protagonista. A commento di uno scatto dove la si vede visibilmente triste e affranta, con una mano adagiata sulla fronte, Alice ha scritto: "Mi mancava che mi rubassero la valigia in treno".