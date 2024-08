'Soy Georgina': quando esce la terza stagione della serie su lady Ronaldo

Mancano pochi giorni alla messa in onda della terza stagione della serie “ I'm Georgina ”, che racconta la lussuosa e frenetica vita quotidiana di Georgina Rodriguez , compagna di Cristiano Ronaldo . Il tanto atteso sequel sarà disponibile su Netflix a partire dal 18 settembre . Il progetto mira a offrire un ritratto sentimentale ed esaustivo della vita quotidiana della modella spagnola, che è madre, influencer, imprenditrice e partner di una delle più grandi stelle del calcio mondiale. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, questa nuova edizione sarà particolarmente speciale e attesa. Tra i momenti più significativi anche l'arrivo di Georgina a Riyadh , in seguito alla firma di CR7 con l'Al Nassr.

Georgina, il messaggio social per Ronaldo

Nella terza stagione si vedranno anche l'inaugurazione della prima casa al mare di Georgina, Villa Perla, e il suo debutto alla settimana della moda di Parigi. Netflix ha annunciato la data della première con un video e una foto sui social network, generando grande attesa tra i fan della serie. Nelle scorse ore la wag ha scritto un post per il compagno: "Congratulazioni al miglior tabellone della storia della Champions League". Poi taggando Cristiano Ronaldo ha proseguito: "Ti meriti il meglio del mondo amore mio. Ti amiamo". Parole a commento di uno scatto di coppia in cui si vede la Rodriguez tenere orgolgiosa in mano il premio ricevuto da Ronaldo come capocannoniere di tutti i tempi della UEFA Champions League. Un messaggio che attesta altresì come la coppia sia unita ed affiatata.