Michela Persico, confessioni social: "Un altro figlio? Dobbiamo solo..."

Michela Persico , durante una recente sessione di domande e risposte su Instagram, ha condiviso alcune riflessioni personali riguardo le differenze tra Amsterdam e Torino. Ha espresso il suo apprezzamento per la nuova città in cui andrà a vivere insieme al marito Daniele Rugani , nuovo acquisto dell'Ajax , definendola una città stupenda, ma ha sottolineato che non vede un trasferimento permanente come una certezza, pur rimanendo aperta a questa possibilità: " Ora scopriamo anche Amsterdam, che è stupenda ! Non credo che ci trasferiremo a vita, ma mai dire mai: tutto è possibile. Sicuro a giugno si dovrà ritornare e vedremo cosa accadrà (ormai è sempre tutto più imprevedibile) ".

Michela Persico, secondo bebè per lady Rugani?

La giornalista ha poi aggiunto che Torino è e rimarrà una città molto importante per loro, dove si sentono particolarmente legati e dove le piacerebbe vivere in futuro. Inoltre, ha accennato alla possibilità di avere un altro figlio, specificando con ironia che il loro figlio Tommy desidererebbe un fratellino piuttosto che una sorellina, confermando altresì che avere un altro bambino è nei loro programmi, anche se devono ancora decidere il momento giusto per farlo: "Sicuramente è e rimarrà la nostra città dove abbiamo il nostro cuore e dove a me piacerebbe molto vivere in futuro, motivo per cui tornerò molto spesso. Ma si vedrà. Un fratellino a Tommy? Solo se è un fratellino perché la sorellina non la vuole (ride, ndr). Comunque sì, è nei programmi: dobbiamo solo capire quando però".