Ilary Blasi, spesa da 600 euro: critiche social per la foto allo scontrino

Ilary Blasi ha recentemente condiviso su Instagram una foto di un lunghissimo scontrino della spesa, rivelando così di aver pagato ben 600 euro per gli acquisti alimentari al ritorno dalle vacanze. La conduttrice ha scherzato sulla quantità di acquisti fatti, chiedendo ironicamente se si notasse il suo ritorno. La spesa, che include sia cibo che prodotti per la cura personale, ha attirato l'attenzione non solo per l'importo, ma anche per il tempismo della condivisione, visto che Ilary è in procinto di affrontare l'ex marito Francesco Totti in tribunale per la sentenza di divorzio e per la questione del mantenimento.