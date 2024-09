"Icardi fidanzato dopo Wanda Nara?": la reazione di Mauro e le novità

Icardi, nuovo amore dopo Wanda Nara? La reazione

La scelta di Icardi di stabilirsi in un luogo così vicino agli amici di Wanda è stato interpretato da alcuni come un tentativo di riavvicinarsi o di mantenere comunque una certa vicinanza al suo mondo. Nonostante la crisi e il fatto che entrambi abbiano già preso la decisione di vivere separati, nessuno dei due ha ancora avviato ufficialmente le procedure di divorzio, lasciando così spazio ad ulteriori speculazioni sulla natura della loro relazione attuale. Juan Etchegoyen nel corso di Mitre Live ha rivelato di aver parlato con Icardi e gli ha chiesto se avesse una nuova compagna dopo la separazione da Wanda Nara. "È tutto così strano quando parliamo di Icardi perché gli ho chiesto se avesse una relazione", ha iniziato a dire. Poi ha aggiunto: "Potrebbe essere che queste voci facciano parte di una strategia per far ingelosire Wanda? Non è informazione, è semplicemente percezione. Mauro preferisce non parlare e si blocca quando gli chiediamo della sua attuale storia d'amore". La relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi rimane quindi avvolta nel mistero e nei gesti simbolici, con entrambi che sembrano muoversi in un delicato equilibrio tra distanza e vicinanza, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.