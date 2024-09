"Morata e Alice Campello, vi svelo il vero motivo del divorzio"

La notizia della separazione tra Álvaro Morata e Alice Campello , considerati uno dei simboli dell'amore tra celebrità, ha sorpreso e scosso i fan della coppia. Nonostante le voci di una possibile riconciliazione, la realtà sembra essere molto diversa . Secondo quanto riportato dalla giornalista Alexia Rivas nel programma "Vamos a Ver", il divorzio tra il calciatore e l'influencer sarebbe ormai definitivo ed in fase di formalizzazione. Rivas ha rivelato che i documenti sono già in fase di elaborazione e che il processo è stato avviato di comune accordo tra le parti.

Morata-Campello e il patrimonio da dividere

Il calciatore del Milan e la modella, sposati in regime di comunione dei beni, dovranno ora dividere tutto ciò che hanno guadagnato durante i nove anni di matrimonio. Morata sembra deciso a non creare conflitti. Il calciatore avrebbe dichiarato di non voler lottare per la sua parte dei guadagni e di voler concedere ad Alice tutto ciò che lei chiede, mostrando un atteggiamento di grande rispetto e desiderio di evitare ulteriori problemi. Uno degli aspetti che rende complesso il divorzio è la vasta quantità di beni che la coppia possiede. Si tratta di un patrimonio considerevole, frutto delle carriere di entrambi. Alexia Rivas ha spiegato che, nonostante la comunione dei beni, Morata non avrebbe intenzione di reclamare la sua parte degli utili generati dalle aziende di Alice Campello, nonostante legalmente potrebbe farlo. Questa decisione sembra riflettere la volontà di Morata di chiudere la questione in modo pacifico e senza ulteriori attriti.